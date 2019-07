Discarica Monte la Poggia a Livorno, Cobas: "Presidio permanente fino all'annullamento del progetto"

Apprendiamo con sollievo che la Regione Toscana ha avviato il procedimento di sospensione del nulla osta per il conferimento dei rifiuti nella discarica di Monte la Poggia a Limoncino, nel bel mezzo del parco delle colline livornesi. Il progetto prevede l’interramento di circa 450 tonnellate di rifiuti industriali e solidi urbani al giorno, con un transito quotidiano stimato intorno ai venti camion. A seguito di un rilievo tecnico mosso da Arpat riguardo la permeabilità richiesta, non sempre confermata nelle prove effettuate, il procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia nel 2009 è stato dunque sospeso, così come il conferimento dei rifiuti. Il gestore dell’impianto ha adesso dieci giorni per presentare le controdeduzioni.

Nei prossimi giorni si gioca quindi una partita importante sulla discarica di Limoncino, un progetto che unisce alla deturpazione di un territorio di grande ricchezza naturalistica il rischio concreto di inquinamento della falde acquifere livornesi. Gli abitanti della zona, sostenuti in modo sempre più deciso da tutta la cittadinanza, rivendicano il diritto a vivere in un ambiente salubre e scevro dal passaggio continuo di camion di rifiuti. Livorno rivendica il diritto a una gestione dei rifiuti che sia veramente sostenibile e che passi da decisioni realmente condivise.

Come Cobas esprimiamo solidarietà al presidio permanente contro la discarica e agli attivisti e alle attiviste che si impegnano quotidianamente, affinché la sospensione del nulla osta si trasformi nell’annullamento del progetto.

Fonte: Cobas Pisa Livorno

