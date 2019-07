Divieto di Balneazione a Ardenza Sud, Arpat segnala le acque di via Catanzaro

L’Amministrazione comunale di Livorno ha disposto il divieto temporaneo di balneazione in una porzione dello specchio d’acqua denominato “Ardenza Sud” (identificato in cartografia con il codice IT009049009A013), costituita da un tratto di costa lungo un centinaio di metri in corrispondenza di via Catanzaro (50 m. a nord e 50 m. a sud rispetto all'intersezione tra il viale di Antignano e via Catanzaro).

L’ordinanza è stata emanata su segnalazione di ARPAT, dopo l’esito sfavorevole delle analisi sui campioni d’acqua prelevati ieri, venerdì 19 luglio, al punto di campionamento collocato in prossimità di via Catanzaro.

I prelievi effettuati negli altri punti di campionamento posti all'interno dello specchio d'acqua "Ardenza Sud" hanno invece dato esito favorevole alla balneazione.

L’ordinanza rimarrà in vigore fino a quando le nuove analisi non daranno esito favorevole alla balneazione.