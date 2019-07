Enrico Vanin entra nell'Use, esordio in serie B per il 19enne

Dall'esperienza di Juan Caceres alla freschezza di un diciannovenne che si affaccia per la prima volta al basket della serie B. E' Enrico Vanin il nuovo colpo dell'Use Computer Gross. Classe 2000, è infatti lui il play che coach Alessio Marchini ha scelto per stare a fianco di Lorenzo Raffaelli, due giovanissimi a cui sarà affidata la regia della squadra nel prossimo campionato.

Vanin ha inziato a giocare a basket a Paese dove ha svolto la trafila dal minibasket fino all'Under 14. Da lì il salto alla Benetton dove è rimasto tre anni fino al fallimento della società col conseguente passaggio al Treviso Basket, società nella quale ha continuato a giocare nel vivaio oltre a disputare la serie C Silver con l'Istrana. Durante questi campionati, sia nella fase regionale che in quelle successive, ha affrontato Trento di Alessio Marchini che, evidentemente, è rimasto ben impressionato da lui tanto da volerlo all'Use. Nell'ultima stagione Vanin ha vinto lo scudetto Under 20 ed ha fatto parte anche della rosa della serie A2 di Treviso che è tornata nella massima categoria, togliendosi la soddisfazione di giocare contro Capo d'Orlando e Treviglio.

Ed ora la serie B. Benvenuto a Empoli Enrico.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

