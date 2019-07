Estate in montagna con gli appuntamenti alla Doganaccia: il programma degli eventi

Escursioni, osservazione delle stelle, tour in bicicletta, una giornata nel bosco per imparare a rispettarlo, giochi all’aria aperta per i bambini: in estate le attività alla Doganaccia sono tutte a contatto con la natura per apprezzare i verdi paesaggi dell’Appennino. Oltre al ricco calendario di eventi, il comprensorio, a 1600 metri di altezza, è aperto sette giorni su sette e aspetta visitatori, famiglie e sportivi con il Parco avventura, il bob, noleggio e-bike e tante attività outdoor.

Domenica 21 luglio escursione all’alba al lago Scaffaiolo e al rientro colazione al rifugio la Bicocca con torte casalinghe. Lo stesso giorno raduno di Harley Davidson. Domenica 28 luglio l’arrivo dell’undicesima edizione della gara ciclistica di medio fondo Prato Doganaccia in collaborazione con Il CSI Prato.

Sabato 3 agosto la tradizionale cena degli Alpini al Rifugio Bicocca e il giorno successivo festa degli Alpini.

Mercoledì 7 agosto torna "Puliamo il bosco”, la giornata ecologica alla Doganaccia, dalle 15.30.

Venerdì 9 agosto escursione lungo il percorso dei bunker di Pianosinatico e visita al Museo “L'altrolato del Caposaldo”, dedicato alla linea Gotica. Sabato 10 agosto “Notte delle stelle”: grigliata e serata in musica al Rifugio Bicocca con la Funivia aperta fino alle ore 24. Domenica 11 agosto dimostrazione con i cavalli del Metodo Parelli con Franco Giani e a seguire apericena.

Lunedì 12 agosto e-Bike tour con musica classica dal vivo, dalle ore 10 alla Croce Arcana.

Martedì 13 agosto giornata dedicata ai bambini all’azienda agricola Le Roncacce, “Facciamo il formaggio”. Alla Doganaccia partenza per escursione in notturna allo Spigolino e al rientro spaghettata alla Bicocca.

Mercoledì 14 agosto “Festa del Viandante” al Rifugio omonimo con grigliata, musica, alpine bob e teleferica in notturna. Giovedì 15 agosto pranzo di Ferragosto al Rifugio La Bicocca con musica sulla terrazza.

Venerdì 16 agosto Festa del Rifugio La Bicocca con cena, musica con i Pigia Play, spettacolo di Alessandro Paci, stand con birra: la funivia sarà aperta fino alle 24. Sabato 17 agosto giochi per bambini al Rifugio Viandante alle ore 16: tiro alla fune, corse nei sacchi, tiro al barattolo e merenda per i partecipanti. Domenica 18 agosto "Ce la giochiamo a salsiccia e birra”, con musica dal vivo alla Bicocca.

Lunedì 19 agosto pizzata a La Grande Baita; mercoledì 21 cena al Lago Scaffaiolo con escursione a piedi e con ebike. Giovedì 22 agosto cena emiliana tradizionale con crescentine e lambrusco e musica dal vivo con gli amici di Ospitale e Fanano.

Domenica 25 agosto escursione all'alba al Lago Scaffaiolo, al rientro colazione a La Grande Baita. Per tutte le info doganaccia2000.it e 0573629391 e 333/5392487.

Fonte: Ufficio stampa

