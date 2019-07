Follonica Summer Festival, le Vibrazioni e molti altri sul palco: Il calendario delle serate

Si alza il sipario sulla terza edizione del Follonica Summer Festival che accenderà le notti d’estate dal 3 al 13 agosto: una no-stop di musica e spettacoli con dieci eventi tutti da vivere all’insegna dell’hashtag #Sempremeglio, che faranno ballare e divertire le migliaia di ospiti attesi nella splendida location del Parco Centrale – Arena Spettacoli di Follonica. www.follonicasummerfestival.it info@follonicasummerfestival.it 393.90.72.099

Il cartellone, anche in questa edizione 2019, sarà caratterizzato da un calendario di eventi dalla grande varietà artistica in grado di soddisfare i gusti di tutto il pubblico che nelle ultime ore è stato modificato per la volontà degli organizzatori di regalare alla città di Follonica il concerto de Le Vibrazioni con opening di Tricarico, già in programma per sabato 10 agosto 2019, che sarà gratuito e ad accesso libero fino ad esaurimento posti. Un appuntamento che sarà una vera e propria maratona musicale da non perdere assolutamente e che prenderà il via alle ore 18 con l’evento FollSonica, dedicato alle rock band locali, per proseguire con la performance del cantautore milanese Tricarico che anticiperà l’ingresso sul palco de Le Vibrazioni e dell’ecclettico frontman Francesco Sarcina. Le Vibrazioni sono un’icona della musica italiana: nati nel lontano 1999, sono l’incontro tra il rock e gli anni Settanta, uniti e rimescolati da quattro amici grazie ad un inconfondibile sound melodico che da quattro lustri caratterizza tutta la loro produzione discografica. Il singolo Dedicato a te del 2003 li ha portati alla ribalta e nel cuore degli italiani, seguito dallo straordinario successo del loro primo album, intitolato Le Vibrazioni, le cui vendite hanno superato le 300mila copie. Poi nella carriera della band c’è stata una lunga pausa, durata cinque anni e terminata nel 2017 con la reunion della formazione originale del gruppo: Francesco Sarcina alla voce e alla chitarra, Alessandro Deidda alla batteria, Stefano Verdieri alla chitarra e alla tastiera e Marco Castellani al basso. Dunque uno straordinario regalo che l’agenzia Non c’è Problema ha volute fare alla città di Follonica in vista di una terza edizione che si preannuncia esplosiva e ricca di divertimento per tutti i gusti.

MODALITÀ DI RIMBORSO / CONCERTO LE VIBRAZIONI Nei punti vendita dove è stato effettuato l'acquisto, entro e non oltre il 31 agosto 2019, chi ha acquistato online riceverà una comunicazione da TicketOne. www.follonicasummerfestival.it info@follonicasummerfestival.it 393.90.72.099

IL PROGRAMMA DEFINITIVO

Il sipario si aprirà sabato 3 agosto con lo spettacolo UP&Down che vedrà protagonisti sul palco Paolo Ruffini e gli attori con Sindrome di Down della compagnia Mayor Von Frinzius, a seguire il 4 agosto l’appuntamento con il galà del Premio Persefone, e ancora il 5 agosto una serata dedicata al repertorio deandreiano riarrangiato in chiave rock da Cristiano De André. Martedì 6 agosto si proseguirà con il concerto di Fiorella Mannoia che porterà sul palco tutta la sua energia e la sua voglia di raccontare il mondo delle donne e non solo, mentre l’8 agosto toccherà a Myss Keta & Ivreatronic.

E ancora venerdì 9 agosto sarà la volta di Antonello Venditti e dei suoi successi senza tempo, mentre sabato 10 agosto il concerto gratuito de Le Vibrazioni con opening di Tricarico anticipato dall’evento FollSonica dedicato alle sonorità rock di alcuni gruppi provenienti dalla provincia di Grosseto. Per arrivare a domenica 11 agosto con il fenomeno musicale italiano dell’anno Carl Brave introdotto da La Municipal, seguito il 12 agosto da un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere hip hop con l’inedita lineup composta dai rapper Tedua, Rkomi e Ernia che si esibirà eccezionalmente sullo stesso palco. Infine, martedì 13 agosto chiuderà l’edizione 2019 del Follonica Summer Festival il trio Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni con un three man show che ha raccolto un sold out dopo l’altro in tutta Italia e che non ha bisogno di presentazioni.

Fonte: Ufficio stampa

