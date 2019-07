Forza Nuova, striscione ai cancelli della Regione: "Agli immigrati 4 milioni di euro, a voi di accidenti"

Per gli immigrati 4 milioni di €uro, per voi 4 milioni di accidenti.

Questo è il contenuto dello striscione che il nucleo fiorentino di Forza Nuova ha esposto davanti ai cancelli della Regione Toscana.

L'ennesimo affronto perpetrato dalla giunta presieduta dal Governatore Rossi, a danno di tutti quei toscani in difficoltà è l'esempio lampante di una visione politica, quella del PD, ormai totalmente scollegata dalla realtà

Ci chiediamo quante famiglie toscane si sarebbero potute aiutare con quei soldi, anziché destinati ad aiutare sedicenti profughi che, come è ampiamente dimostrato non scappano da nessuna guerra in corso

Ecco perché il governatore Rossi e la Regione Toscana troveranno sempre in Forza Nuova l'unica vera opposizione al loro mal governo.

Fonte: Forza Nuova Firenze

Tutte le notizie di Firenze