Furti in due case a Firenze: nel bottino una collezione di orologi da 2mila euro

Due furti denunciati alla polizia a Firenze. Il primo sarebbe avvenuto ieri sera in via Manfredi. Il proprietario, rientrando in casa prima della cena, avrebbe trovato la portafinestra forzata. Da questo episodio sono stati rubati alla vittima circa una cinquantina di orologi, per un valore di 2mila euro.

L'altro furto è avvenuto in via di San Salvi. La proprietaria in questo caso avrebbe trovato al suo rientro la porta di ingresso scassinata e le sarebbero spariti oggetti in argento e un computer.

