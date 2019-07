Grande successo del 'Teatro di Nascosto' in Palestina

Grande successo per il Teatro di Nascosto al Festival Al Wadashaeer in Anabta Palestina.

L'ultima “Passerella”, uno spettacolo di teatro reportage sulla vita nei territori di conflitto, in questo caso in Palestina, è stata rappresentata con grande successo davanti ad un pubblico palestinese di 2000 persone...

Con Annet sono partiti per la Palestina in sei, tutti componenti del gruppo internazionale: Francesco Mugnari e Marina Capezzone di “Tra i Binari” di San Miniato, Alice Fusaro attrice, Sietske de Vries, drammaturga e attrice olandese, Amber stagista olandese... A loro si sono uniti collaboratori del Wasel Youth Organization, un gruppo di 25 giovani... Sotto la regia di Annet Henneman, in settimane intense di training e prove, si è sviluppato uno spettacolo con storie di vita: chi ha visto spaccare i tubi d'irrigazione per le terre di agricoltura del suo villaggio, Bardela, per l'ennesima volta da parte dei soldati israeliani, chi ogni settimana vede come civili, bambini, giornalisti, infermieri vengano colpiti dagli spari dei cecchini durante marce pacifiche, come la marcia del ritorno a Gaza, chi ha visto arrestare il padre e il fratello (Atuani); a queste si uniscono i momenti gioiosi, come quelli di festa per un matrimonio, del ballo debke...

Ed il Teatro di Nascosto andrà avanti, inizieranno i primi lavori a Gaza, e poi via alla “Passerella” sulla vita delle donne in Kurdistan iracheno...

Fonte: Il Teatro di Nascosto

