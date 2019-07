Han Yuchen, il regno della purezza: dediche al Tibet in mostra a Palazzo Medici Riccardi

L' Accademia delle Arti del Disegno e Zhong Art International presenteranno il catalogo della mostra "Han Yuchen. Il Regno della purezza", edito da Mandragora, mercoledì 24 luglio 2019, alle ore 17.30, all'Accademia delle Arti del Disegno (via Orsanmichele 4, Firenze).

Il catalogo è stato pubblicato in occasione della mostra a cura di Cristina Acidini e ideazione di Xiuzhong Zhang, aperta fino al 28 luglio nelle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana. Presentano il volume: Cristina Acidini, curatrice della mostra, Presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno; Andrea Granchi, Presidente della Classe di Pittura dell'Accademia delle Arti del Disegno; Vincenzo Vaccaro, Accademico, Consigliere dell'Opera di Santa Maria del Fiore; Mario Curia, Presidente della casa editrice Mandragora; Xiuzhong Zhang, Ideatore della mostra, Presidente della Zhong Art International. Interverrà Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana.

La mostra è stata inaugurata lo scorso 5 luglio con la collaborazione dell'Accademia delle Arti del Disegno, dell'Accademia di Belle Arti di Firenze e della China National Academy of Painting, con i patrocini del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Toscana, del Comune di Firenze, della Città Metropolitana e del Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese in Firenze e con il sostegno di Confindustria Firenze, Fondazione Romualdo del Bianco e Life Beyond Tourism.

Il catalogo oltre a presentare le ventiquattro opere esposte a Palazzo Medici Riccardi, raccoglie praticamente l'intero corpus che l'artista ha dedicato al Tibet. La mostra fiorentina, infatti, espone al pubblico solo una piccola parte sia della produzione artistica che della molteplicità di tecniche e stili adottati da Han Yuchen durante la sua lunga attività, che prese avvio nel 1987, quando l'artista si formò presso l'Accademia Centrale delle Arti di Pechino. La selezione di opere presente a Palazzo Medici Riccardi consiste in tele eseguite con pittura a olio e incentrate su un unico soggetto, la regione autonoma del Xizang," ovvero il cosiddetto Tetto del mondo, il Tibet. Han Yuchen identifica in questa regione, innevata e mistica, quello che lui definisce appunto il "Regno della Purezza", purezza intesa non solo come candore fisico delle nevi perenni, ma anche e soprattutto limpidezza e innocenza spirituale.

Il volume è corredato da vari testi critici, a firma della curatrice Cristina Acidini, dell'ideatore dell'esposizione Xiuzhong Zhang, dell'Accademico Vincenzo Vaccaro, e da tre noti storici dell'arte cinesi. È inoltre introdotto dalle presentazioni del Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella, e di Tommaso Sacchi, Assessore alla cultura del Comune di Firenze. Il catalogo è interamente tradotto in lingua inglese.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

