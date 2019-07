Inaugurazione del lotto V della Sr429, ultimi interventi prima dell'apertura: le modifiche alla viabilità

Lunedì 22 luglio modifica della viabilità locale per il completamento dei lavori della sr 429 e del ponte sul fiume Elsa della sp 108 in località Granaiolo, in vista dell'apertura della variante alla strade regionale 429 prevista per sabato 27 luglio alle ore 17.

Per completare i lavori delle barriere sulla nuova sr 429, il commissario regionale ha emanato un'ordinanza di chiusura di via di Molin Nuovo, nel comune di Empoli, in corrispondenza del passaggio a livello e contemporaneamente ha ordinato l'apertura della nuova variante della via di Molin Nuovo, la cosiddetta complanare, che potrà essere percorsa partendo dalla rotatoria di Brusciana. Si tratta, provenendo da Empoli, della prima uscita a destra della rotatoria.

Allo stesso modo, provenendo da San Miniato, si potrà raggiungere la variante alla sr 429 percorrendo in senso opposto la stessa strada.

L'accesso alla via di Molin Nuovo dalla attuale sr 429 fino al passaggio a livello sarà consentito esclusivamente ai residenti: da lunedì 22 luglio, infatti, il passaggio a livello della ferrovia sarà definitivamente non transitabile e reso inaccessibile da barriere in cemento armato.

Per l'apertura del 27 luglio data saranno completati anche i lavori di allargamento della SP 108 e di bitumatura del ponte sul fiume Elsa ormai già realizzato e collaudato.

Fonte: Regione Toscana

