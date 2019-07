Memorial Walter Vitillo, 17esimo torneo di calcetto a Calcinaia

Per il diciasettesimo anno consecutivo il ricordo di Walter Vitillo sarà onorato dagli amici e da molte persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo prima della sua prematura scomparsa.

Si tratta sicuramente di uno dei Memorial più longevi dell’intera Provincia di Pisa, organizzato esclusivamente per onorare il ricordo di un amico che non c’è più, ma che era benvoluto e amato da molti cittadini di Calcinaia che, assieme agli amici più stretti, hanno dato un mano per organizzare al meglio questo 17esimo Memorial e celebrare così la figura di Walter.

Un appuntamento sportivo che ormai da anni coinvolge centinaia di abitanti del paese e molti calciatori (improvvisati e non) che, legati dal ricordo di Walter (o comunque informati dai loro genitori su chi fosse), hanno deciso di mettersi in gioco e di celebrare il loro amico, grande amante del pallone nonché abilissimo giocatore, con un lungo torneo di calcio a 5 che si svolgerà a partire dalle 21.00 di Lunedì 22 e Martedì 23 Luglio presso gli impianti sportivi adiacenti alla palestra comunale, messi a disposizione per l'occasione.

E, oltre alla Polisportiva Gatto Verde, l’Arci Calcinaia, i commercianti del paese, tutti gli amici e tante altre realtà cittadine si sono mosse per la riuscita dell’evento. Così i 64 calciatori che si sfideranno, suddivisi casualmente nelle 8 squadre (formate da 8 calciatori ciascuna) che animeranno il torneo, indosseranno una maglietta che porta il logo del Memorial e sicuramente riceveranno una delle 8 coppe messe in palio dagli organizzatori.

Al termine della fase eliminatoria che si esaurirà nella sera di lunedì, si passerà, martedì, agli incontri decisivi che decreteranno le due finaliste del Memorial. Una sola squadra però potrà fregiarsi del trofeo più importante, la Coppa del campione dell’anno, che sarà conservata dalla formazione vincitrice per 365 giorni, prima di essere messa in palio, nuovamente, il prossimo anno.

L'organizzazione dell'evento, patrocinato dal Comune di Calcinaia che come sempre non ha fatto mancare il suo contributo, è stata resa possibile da chi ha collaborato in maniera diretta ed indiretta alla realizzazione del Memorial.

L'invito a tutti coloro che conoscevano Walter è quello, anche da semplici spettatori, di assistere a questa due giorni di sport in memoria di un amico scomparso troppo prematuramente.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa

