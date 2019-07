Mezzo agricolo in fiamme a Pitigliano: l'incendio si è propagato nei campi per un ettaro

I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto distaccamento di Orbetello sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto una mietitrebbia in loc. Pian di Morrano, nel Comune di Pitigliano. Sul posto erano presenti anche squadre di volontari AIB.

Le cause sono sempre in corso di accertamenti, ma sembrerebbe che le fiamme siano divampate dal mezzo agricolo per poi propagarsi anche nel campo dove stava lavorando. Rimasto coinvolto nell'incendio circa un ettaro di terreno e colture.

