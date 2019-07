Mobilitazione lavoratori AVR, Cobas Pisa: "Paga immediata degli stipendi, versamenti regolari di TFR"

La mobilitazione di giovedì scorso non è stata sufficiente a muovere il denaro per i pagamenti delle buste paga del mese di giugno per i lavoratori della AVR di Pisa e Navacchio.

Questa mattina alle 5:00 si è svolta una nuova assemblea nel magazzino AVR di Ospedaletto Pisa, solo per confermare che forse le cose sono più complicate e dobbiamo incontrare l’Azienda per avere chiarimenti su cosa sta succedendo, è indispensabile confermare che la giornata in cui i lavoratori ricevono il bonifico è il 10 di ogni mese come già compare dagli impegni assunti da AVR.

Il problema che ha confermato anche oggi la necessità di questa mobilitazione è il mancato pagamento della mensilità e della quattordicesima, che da accordi assunti dalla azienda con i lavoratori.

Il corteo dei mezzi AVR ha sfilato di nuovo per i lungarni, come lo scorso giovedì, solo che erano molto più numerosi perché i lavoratori sono stanchi di rimandare gli impegni economici a una data ancora non certa. Per questi motivi la mobilitazione operaia e le assemblee sono da ritenersi possibili anche nella prossima settimana.

Chiediamo che vengano immediatamente pagati gli stipendi di giugno e le quattordicesime, e che siano effettuati regolarmente i versamenti del TFR presso il Fondo Tesoreria dell'INPS e le regolari cessioni dei quinti degli stipendi dei lavoratori interessati.

Fonte: Confederazione Cobas Pisa

