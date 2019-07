Mugello 1919, centenario dal terremoto alla Villa Pecori Giraldi

"Mugello 1919: cento anni fa un terremoto", la mostra allestita in Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo (P.le Lavacchini 1), fino al 31 ottobre 2019, in collaborazione con la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, seguirà i seguenti orari di apertura fino all'1 settembre: dal venerdì alla domenica 9-13 e 15-17. Ingresso libero. Saranno resi noti più avanti gli orari dal 2 settembre al 31 ottobre.

Per info 055 8456230 (chiamare dal giovedì alla domenica) oppure villapecorigiraldi@gmail.com

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

