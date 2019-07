Muore annegata in Piscina, autopsia sulla bimba di 12 anni: proseguono le indagini

Proseguono gli accertamenti sulla morte avvenuta una settimana fa della bambina di 12 anni, Sofia Bernkopf, che ha perso la vita in una piscina a Marina di Pietrasanta.

È stata eseguita all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore l'autopsia sul corpo della bambina e sono stai prelevati i tessuti. Le cause della morte per annegamento sono ancora da approfondire. La bambina potrebbe infatti essere stata colta da congestione o rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di scarico della piscina. Proseguono anche le indagini, con i sette indagati per omicidio colposo della struttura balneare dove si trova la piscina, ancora sotto sequestro, e dei testimoni.

