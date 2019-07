Muore travolto da un furgone in retromarcia: la conducente non l'avrebbe visto

Un turista 48 è morto in un incidente avvenuto sotto le mura a Lucca, di fronte a Porta Santa Maria.

L'uomo, che secondo quanto ricostruito dai vigili urbani sarebbe stato seduto o disteso, sarebbe rimasto travolto da un furgone che stava facendo manovra. La conducente alla guida del mezzo non lo avrebbe notato.

Il 48enne, olandese, è stato trasferito all'ospedale di Lucca in codice rosso con schiacciamento del torace. E' stato in seguito trasferito in elicottero all'ospedale di Cisanello di Pisa dove è deceduto.

Tutte le notizie di Lucca