Musicastrada Festival a Santa Maria a Monte

Un evento interessante si svolgerà domani sera in Piazza del Comune a Santa Maria a Monte loc. Montecalvoli dalle ore 22.00 in poi. Si chiama Musicastrada, festival musicale diffuso in tutta Italia organizzato in collaborazione con i comuni ospitanti, che permette una valorizzazione della cultura e del turismo degli stessi.

La band composta da cinque musicisti che si esibirà durante l’evento si chiama Csangallo Zenekar. Il festival è realizzato da artisti di fama internazionale e da alcuni gruppi di pro-venienza locale senza limiti di genere (dal Folk alla World Music, dal Popolare alla Etnica, dal Jazz al Blues, dal Flamenco al Tango). Contestualmente si svolgerà anche un concorso fotografico a tema “Fotografando la Musica”, un contest unico nel genere con a tema la musica e tutte le sue sfumature e nel quale i partecipanti dovranno immortalare tutto ciò che in modo onomatopeico esprime un suono o ha un ritmo.

L’evento ha inizio alle ore 22.00 e l’ingresso è gratuito.

