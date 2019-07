Su di lui numerosi precedenti e un divieto di ritorno in città: denunciato

Nel corso dei controlli mirati al contrasto della attività criminale presso il centro storico, ieri 19 luglio una pattuglia della squadra volante ha identificato un cittadino di nazionalità rumena che, con fare sospetto, si aggirava nella zona di piazzale Verdi. Dal controllo emergevano a carico dell'uomo numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, inoltre a carico dello stesso risultava attivo un divieto di ritorno nel comune di Lucca emesso dal Questore. Per questo gli agenti provvedevano a deferire l'uomo all'Autorità giudiziaria per il reato di inosservanza al provvedimento emesso dal questore inerente il divieto di ritorno nel comune di Lucca.

