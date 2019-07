Nuova 429, provvedimenti sulla viabilità per i nuovi tracciati

Il Commissario per le attività connesse alla realizzazione della nuova SRT 429 ha disposto dalle ore 12:00 del giorno 22 luglio 2019 in previsione dell'apertura del nuovo tratto stradale del lotto V della "Variante SRT 429 di Val D'Elsa, fra Empoli e Castelfiorentino, compreso tra il Km 24+580,00 e il Km 31+500,00 e denominato VS17 - Variante alla Via di Molin Nuovo dalla rotatoria di Brusciana al KM 31+500 della Variante SRT429 stessa, l'adozione dei seguenti provvedimenti di viabilità:

1. l'istituzione su tutto il tratto viario VS17, in entrambi i sensi di marcia, della limitazione massima di velocità a 50 km/h;

2. l'istituzione su via Molin Nuovo dal civico 11 all'intersezione con le viabilità secondarie VS 16 e VS 17, del limite massimo di velocità di 40 km/h;

3. l'istituzione sulla viabilità secondaria VS17 dei seguenti limiti massimi di velocità:

- corsia direzione nord tratto da intersezione con V. Molin Nuovo a intersezione con Via Bisarna, limite massimo di velocità di 70 km/h;

- tratto da intersezione con via Bisarna e intersezione con rotatoria di Brusciana, in entrambi i sensi di marcia, limite massimo di velocità di 50 km/h;

- corsia direzione sud, per i 150 metri che precedono l'intersezione con Via Molin Nuovo, limite massimo di velocità di 40 km/h;

4. l'istituzione su tutto il tratto viario VS17, in entrambi i sensi di marcia, di "divieto di sorpasso";

5. Viabilità secondaria VS16: obbligo di "fermarsi e dare precedenza" all'intersezione con Via Molin Nuovo.

6. chiusura al traffico dalle ore 12:00 del giorno 22 luglio 2019 della Via di Molin Nuovo dal passaggio a livello fino alla intersezione della VS17 con Via di Molin Nuovo impedendo l'accesso al passaggio a livello tramite la posa in opera di uno specifico new-jersey così come da prescrizioni RFI da porre sulla via di Molin Nuovo a EST della linea ferroviaria, precisando che:

- l'accesso ai civici 1,2,4,6,10,12 della Via di Molin Nuovo potrà avvenire esclusivamente dalla SR429;

- l'accesso ai civici 11,20,22,24, e seguenti della Via di Molin Nuovo potrà avvenire dalla rotatoria di Brusciana della Variante SRT429 per tramite della "Variante della Via di Molin Nuovo" o dalla Via Sanminiatese;

- l'accesso alla via di Piangrande che si attesta sulla Via di Molin Nuovo a Ovest della variante alla SR429 potrà avvenire dalla rotatoria di Brusciana della Variante SRT429 per tramite della"Variante della Via di Molin Nuovo" o dalla Via Sanminiatese.

Con la stessa ordinanza dalle ore 12:00 del giorno 22 luglio 2019, in previsione dell'apertura al traffico veicolare del nuovo tratto stradale del lotto V della variante SRT 429 "DI Val D'Elsa", fra Empoli e Castelfiorentino, compreso tra il Km 24+580,00 e il Km 31+500,00 denominato Complanare di Via Bisarna, sono stati disposti ulteriori provvedimenti precisando che l'accesso ai civici 1-6 della Via Bisarna potrà avvenire esclusivamente dalla Via di Molin Nuovo a Ovest della Variante alla SRT429

E' stata altresì disposta la chiusura al traffico dalle ore 12:00 del giorno 22 luglio 2019 della Via Bisarna dall'intersezione della Variante alla SR429 fino all'intersezione con la VS17 e l'adozione dei seguenti provvedimenti di viabilità:

- accesso ai fondi agricoli prospicienti la via Bisarna compresi tra la VS17 e la linea ferroviaria per tramite della residua Via Bisarna con accesso dalla VS17 impedendo l'accesso al passaggio a livello tramite la posa in opera di uno specifico new-jersey così come da prescrizioni RFI da porre trasversalmente sulla Via Bisarna sia ad EST che ad OVEST della linea ferroviaria;

- accesso ai fondi agricoli prospicienti la Via Bisarna compresi tra la SR429 e la Variante alla SR429 per tramite di porzione residua della Via Bisarna con accesso dalla SR429;

E' stata infine disposta la chiusura al traffico dalle ore 12:00 del giorno 22 luglio 2019 della attuale Via di Bronciani, impedendo l'accesso al passaggio a livello tramite la posa in opera di uno specifico new-jersey così come da prescrizioni RFI da porre sulla via di Bronciani a Est della linea.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

