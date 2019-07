Occupa senza averne diritto un capannone, poi reagisce ai carabinieri: arrestato 26enne

Nella serata di ieri, i carabinieri di Fucecchio hanno tratto in arresto, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, un nigeriano 26enne, B.K. le iniziali, con precedenti di polizia, in Italia senza fissa dimora. L’intervento è scaturito a seguito di segnalazione dell’occupazione di un capannone sito in Cerreto Guidi. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno tentato di identificare l’uomo che si è subito mostrato ostile reagendo prima con delle aggressioni verbali e poi con gesti di violenza nei loro confronti. Gli operanti, con non poche difficoltà sono riusciti poi a bloccarlo e ad accompagnarlo in caserma per procedere con le attività di rito. L’arrestato sarà giudicato con il rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna.

