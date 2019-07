Opere pubbliche a Terricciola, opposizione: "La programmazione della giunta sembra non esistere"

Sono passati oltre 30 giorni dall'insediamento ufficiale della nuova giunta Terricciolese ma la programmazione sembra non esistere. Ogni attività è frutto della gestione o meglio della non gestione delle emergenze. La cosa simpatica è che spesso anche quando vengono fatti i lavori gli stessi devono essere rifatti o peggio ancora sono inutili o di dubbia legalità.

Lo è la riprova ciò che è successo a Soianella dove il Comune ha deciso alcune settimane fa di rifare il manto stradale (con fondi provenienti dal Ministero degli Interni in base a trasferimenti straordinari decisi dal Ministro Salvini). L'opera è stata realizzata malgrado le segnalazioni sulla criticità delle tubazioni che periodicamente in quel tratto, ma anche in altri tratti, si rompono e necessitano di interventi da parte di Acque SpA. La riprova vi è stata anche in questi giorni infatti da mercoledì vi è una costante perdita d'acqua in mezzo al paese proprio sotto il nuovo asfalto (vedi foto allegata). E la solita cosa avviene costantemente in molte zone del Comune. Il tutto in barba allo spreco d'acqua e di risorse pubbliche.

Questa è la riprova che non vi sia programmazione perchè prima di rifare un manto stradale è indispensabile controllare lo stato delle tubazioni in particolare suon territorio e insonne dove vi sono perdite costanti e dove l'età delle tubazioni è vecchissima come anche l'Autorità idrica ha segnalato in più occasioni e come sia il vecchio Sindaco che il nuovo sanno visto che hanno partecipato con noi a un convegno nel 2018 dove venne evidenziato anche questo problema.

Secondo aspetto è ciò che è avvenuto a Morrona dove sembra che un parcheggio sia stato coperto con fresato d'asfalto (vedi foto allegata) non nelle misure previste dalla legge e in contrasto con la sentenza della Cass. Pen., sentenza n. 9503/2005.

Terzo ciò che è avvenuto al centro di stoccaggio e alla relativa indagine ARPAT su presunte violazioni delle normative ambientali. E la lista potrebbe essere molto più lunga. Ora ci chiediamo ma che per avere un Comune normale e ben amministrato dobbiamo aspettare che arrivi Corte dei Conti, Guardia di Finanza, NAS, NOE, ARPAT, Forestale e il Prefetto?

Fonte: Ufficio stampa

