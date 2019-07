Ospedale di Volterra, Benini (Lista Civica): "Salvaguardare il diritto alla salute e i posti di lavoro"

Monitoriamo con attenzione la situazione inerente il ricambio dei medici del nostro ospedale. Siamo stati sollecitati da molti cittadini sul fatto che vari specialisti del nosocomio di Volterra sono andati o stanno per andare in pensione e che l'ASL non ha provveduto a predisporre le necessarie azioni per l'inserimento di altri medici al fine di mantenere coperti posti che sono già è saranno ben presto vacanti. La situazione ad oggi non è allarmistica ma i pensionamenti di Funaioli in ginecologia, Stagi in oculistica e Gamberucci in chirurgia (ai quali si aggiunge il fatto che proprio in questo reparto sono venuti meno altri medici mai reintegrati), ci deve far prestare attenzione ad un contesto che potrebbe diventare un problema a partire dal mese di settembre, quando alcuni servizi potrebbero rimanere scoperti o creare forti disagi.

Dobbiamo quindi presidiare e porre l'attenzione su questi importanti temi, chiedendo che l'amministrazione comunale e le molte istituzioni regionali che si stanno attivando anche per la geotermia e il teatro stabile in carcere, si facciano carico di questo importante servizio che coinvolge non solo Volterra ma tutta la val di Cecina.

Si tratta di salvaguardare un servizio fondamentale, il diritto alla salute e, cosa non da meno, molti posti di lavoro.