Panificio Toscano, 92 lavoratori firmano un documento: presidio davanti alla fabbrica

92 lavoratori (su 132) degli stabilimenti di Prato e Collesalvetti del Panificio Toscano hanno firmato un documento con cui si dissociano dalle manifestazioni messe in atto da SiCobas e chiedono che sia ascoltata anche la voce di chi non ha scioperato ed è invece preoccupato per le conseguenze che questo stato di agitazione può avere sul futuro dell’azienda. Questa mattina i lavoratori dello stabilimento di Collesalvetti hanno dato vita a un presidio davanti alla fabbrica durante il quale hanno incontrato la stampa per illustrare le loro ragioni e la loro preoccupazione:

"Il 28/09/2018 è stato firmato un accordo sindacale per l’assunzione di 110 persone, con l’impegno di verificare se i livelli di inquadramento erano giusti: questo ha portato all’avanzamento di livello per 39 persone. Il 10/07/2019 è stato firmato tra azienda e sindacati un altro accordo per costruire, a partire da settembre, un premio di risultato e altre indennità. Sul contratto che ci viene applicato, aspettiamo il rinnovo in corso a livello nazionale del CCNL Federpanificatori, che stabilirà meglio i criteri per la distinzione industria/artigianato.

Ci teniamo a dire che le persone che manifestano rappresentano una piccola parte dei lavoratori di Panificio Toscano. Per quanto ci riguarda, gli stipendi sono pagati regolarmente e nelle buste paga abbiamo tutto ciò che ci spetta (rol, straordinari, festività, 13ma e 14ma); noi vogliamo continuare a lavorare e ci auguriamo che queste proteste finiscano, evitando di mettere a rischio i posti di lavoro. Chiediamo a Unicoop, ai suoi soci e alla politica di ascoltare anche la nostra voce, perché usiamo le parole e non la violenza.

IL PERCORSO INTRAPRESO CREDIAMO QUINDI SIA QUELLO GIUSTO Proprio per queste motivazioni non aderiamo alla mobilitazione indetta dai Sicobas. Siamo certi che anche questa lettera verrà strumentalizzata ma confidiamo in coloro che vogliono conoscere la realtà".

