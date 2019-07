Pastore tedesco sciolto azzanna barboncina, Lega Prato: "Maggiori controlli per garantire civile convivenza"

Quanto accaduto mercoledì scorso in Via Strozzi ai danni di un'innocua barboncina nonché lo stato di preoccupazione e rabbia manifestato dai commercianti della zona per la difficile situazione cui si trovano a vivere quotidianamente - afferma Patrizia Ovattoni - evidenzia, ancora una volta, l'urgente necessità di interventi per porre fine al grave stato di degrado che sta avanzando inesorabilmente a danno della nostra comunità.

Ciò di cui ha bisogno Prato - sottolinea la capogruppo - è un'adeguata predisposizione di controlli finalizzata sia alla prevenzione che al contrasto degli illeciti. Questo vale anche per la tutela degli animali verso cui è possibile coinvolgere le associazioni zoofile per l'effettuazione di appropriati controlli in questo specifico settore.

Con il mio gruppo Consiliare - prosegue Ovattoni - stiamo lavorando per presentare un progetto in Consiglio in grado di iniziare a contrastare efficacemente le problematiche legate ad insicurezza e degrado sussistenti in città. Inoltre, per quanto concerne il tema degli animali, facendo parte della commissione 5 (commissione che include anche questa tematica) sto analizzando la situazione nello specifico per poi individuare, assieme ad addetti del settore, tutte le misure risolutive che occorrerà introdurre.

Fonte: Lega Nord Prato

