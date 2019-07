Pieve a Nievole rinnova il sito web del comune, Diolaiuti: "Informazioni a portata di mano"

Da qualche giorno è online il rinnovato sito web del Comune di Pieve a Nievole, come sempre raggiungibile al consueto indirizzo www.comune.pieve-a-nievole.pt.it.

Completamente aggiornato nella grafica, il sito è mobile-friendly, ovvero ben visualizzabile anche dai dispositivi mobili (smartphone e tablet) ed è coerente con le linee guida di design dell’Agenzia per l'Italia Digitale per i siti web delle pubbliche amministrazioni.

Il nuovo sito del Comune presenta una grafica moderna e pulita per consentire un approccio chiaro e diretto nonchè una fruizione più agevole dei vari contenuti.

“La sempre maggiore importanza che rivestono oggi questi strumenti telematici, a disposizione dei cittadini e delle imprese per avere sempre a portata di mano tutte le informazioni e la modulistica dell’amministrazione comunale, ci ha portato a cercare di migliorarlo ulteriormente- spiega il sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti-. Invito tutti a segnalarci eventuali problemi o difficoltà d’uso, affinchè si possa sempre migliorarlo”.

Tutte le informazioni presenti nel vecchio sito sono state ribaltate sulla nuova piattaforma, ma qualora alcuni dati non fossero raggiungibili, hanno assicurato i tecnici che ci hanno lavorato, si tratta solo di un disagio momentaneo. Gli uffici stanno infatti ricontrollando tutti i contenuti ed i collegamenti per escludere qualsiasi dimenticanza. Proprio per questo il comune chiede la collaborazione degli utenti per ogni tipo di segnalazione.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole - Ufficio stampa

