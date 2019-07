Polizia Municipale, in arrivo ulteriori 46 assunzioni a tempo indeterminato

Ulteriori 46 assunzioni a tempo indeterminato per la Polizia Municipale. È quanto si prevede nei prossimi mesi anche grazie all’aggiornamento del piano occupazione da poco approvato dalla giunta comunale. Complessivamente tratta di 153 contratti in vari settori dell’Amministrazione ma il contingente più corposo è quello della Polizia Municipale. Si tratta di 30 agenti e 6 ispettori che si aggiungeranno i 10 già previsti a breve sulla base del vecchio piano occupazionale, quello grazie al quale è stato bandito il concorso e sono già stati assunti 100 agenti entrati in servizio tra aprile e maggio.

Per quanto riguarda gli altri settori, numerosi saranno gli assunti nell’ambito degli asili nido (8 educatori), della scuola dell’infanzia (11 insegnanti) cui si aggiungono gli esecutori dei servizi educativi (20). Importante anche il numero delle assunzioni di personale laureato negli uffici tecnici, amministrativi e nei servizi sociali (46).

“Siamo di fronte a un impegno di grande rilievo sia per i numeri sia per la qualità delle assunzioni in settori strategici per l’Amministrazione comunale come la Polizia Municipale, le scuole, i servizi sociali ma anche gli uffici amministrativi e tecnici essenziali per dare risposte ai cittadini – sottolinea l’assessore all’organizzazione e personale Alessandro Martini – . L’aggiornamento del piano occupazione rappresenta una risposta importante di grande respiro che interessa i prossimi tre anni e con cui vogliamo far fronte alle necessità impellenti per la gestione della macchina amministrativa e dei servizi legati anche ai pensionamenti. Per questo saranno banditi anche nuovi concorsi che porteranno dipendenti giovani e qualificati che daranno sicuramente un contributo importante al lavoro dell’Amministrazione. Ringrazio la direzione risorse umane e tutta l’organizzazione per il lavoro svolto e per l’ottimo piano predisposto”.

Un contributo al rafforzamento dell’organico della Polizia Municipale arriva anche dal governo. Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale ha presentato al Ministero dell’Interno un progetto di potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni (fondo previsto da Decreto legge sicurezza 113 del 2018). E in questi giorni è arrivata la notizia che il progetto è stato approvato e quindi il Comune riceverà lo stanziamento di 716.400 euro per assumere 19 agenti a tempo determinato (un anno). “Sono molto soddisfatto che il nostro progetto sia stato giudicato positivamente dal Ministero e sia stato concesso il finanziamento per questi agenti a tempo determinato – aggiunge l’assessore Martini –. Si tratta di un contributo sicuramente utile che si aggiunge all’impegno dell’Amministrazione in questo senso. Un impegno che testimonia come la sicurezza dei cittadini sia per noi una priorità e che per questo continueremo a investire per potenziare l’organico della Polizia Municipale”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

