Ponzano Bike notturna: successo e divertimento per i bikers sotto le stelle

Ieri sera 19 luglio si è svolta la 1ª edizione Ponzano Bike in notturna, l'evento organizzato dal Circolo Arci Ponzano ha avuto un grande successo, hanno partecipato bikers di diverse associazioni di MTB e anche amatoriali. Il percorso molto suggestivo ha attraversato boschi e sentieri con panorami mozzafiato. Al rientro verso le 22.30 tutti insieme per una cena all'insegna del divertimento e dello sport. A inaugurare questo 1° evento è intervenuto l'assessore Bellucci Adolfo che ringraziamo per la disponibilità e la partecipazione.

Fonte: Circolo Arci Ponzano

