Presunta violenza sessuale su una disabile: 65enne a processo

È finito a processo per tentata violenza sessuale ai danni di una disabile. I fatti sarebbero avvenuti nel Comprensorio del Cuoio nel 2016. Per l'uomo, un 65enne, sono stati chiesti due anni di reclusione. Ieri si è tenuta una seduta del processo. Secondo l'accusa l'uomo, un vicino della disabile, avrebbe tentato di violentarla nella casa di lei, dopo averla spinta in camera e essersi calato i pantaloni. La difesa, ha però sottolineato che la donna nel 2014 fece un analogo racconto di violenza, quella volta in una cantina, con una diversa persona e che quindi, secondo la difesa, non sarebbe attendibile per emettere una condanna nei confronti del 65enne. La notizia è riportata dal quotidiano La Nazione.

