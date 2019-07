Restauro di Villa Bellavista, M5S Buggiano: "La Villa sarà protagonista del territorio toscano"

Il meetup del Movimento 5 Stelle di Buggiano, seguirà da molto vicino e con attenzione tutte le fasi che seguiranno per il restauro di Villa Bellavista. Dopo la notizia apparsa sui giornali del finanziamento di 500.000 € da parte del ministero dei beni e delle attività culturali, per il primo lotto di ristrutturazione, il consigliere Danilo Ricci continua a rassicurare i cittadini che increduli chiedono informazioni.

Finalmente dopo decenni di immobilismo da parte dei vari governi, il Ministro del M5S Alberto Bonisoli, dimostrando grande sensibilità verso il nostro inestimabile patrimonio culturale, ha deciso di destinare fondi per il restauro di molti edifici storici su tutto il territorio nazionale. Il primo lotto che riguarda Buggiano, prevede il restauro degli intonaci delle facciate, portali, statue,colonne e balconate in pietra della villa seicentesca.

“Vedremo rifiorire la nostra amata Villa Bellavista, sembra un sogno...”

Il M5S si interessa a questo immenso patrimonio da diversi anni perché è sempre stato impensabile dover rinunciare a vedere un giorno, la meravigliosa Villa Bellavista tornare ai suoi splendori. A seguire la questione, in passato ci sono stati la portavoce regionale Irene Galletti, sollecitata anche da un comitato di locale di cittadini, insieme al consigliere comunale Simone Giovannini, agli altri consiglieri regionali e all'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo, da poco rieletto vicepresidente al Parlamento europeo. Presto si affiancheranno nuove figure per un contatto ancora più diretto con Roma.

Il M5S di Buggiano, esprime grande soddisfazione ed intende vigilare costantemente e, se necessario, sollecitare tutti coloro che si dovranno attivare affinché tale somma venga utilizzata nei tempi e non disperderla come avvenuto altre volte in passato. Inoltre si impegnerà affinché la Villa, con una nuova veste, entri a far parte degnamente dei circuiti turistici del fiorentino e del giro delle Ville della lucchesia per riportarla in auge.