Scontro tra auto e tir in A1, muore il conducente della macchina

Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, tra Fabro e Chiusi nel comune di Cetona, un incidente tra un mezzo pesante e un'automobile ha provocato il decesso dell'uomo alla guida della macchina.

Lo scontro è avvenuto al Km 415 in direzione Firenze alle 20.30 circa. Il tratto di autostrada interessato è rimasto chiuso fino alle ore 22.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena del distaccamento di Montepulciano e di Orvieto, i soccorsi sanitari, meccanici, la polstrada e il personale di autostrade per l'Italia.

Al momento si registrano 2 km di coda in diminuzione.

Per le brevi percorrenze dopo l'uscita obbligatoria procedere lungo la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Fabro.

Per le lunghe percorrenze agli utenti che da Roma sono diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Orte, seguire in direzione di Perugia da cui tramite la SS 715 Raccordo Siena-Bettolle rientrare in A1 a Valdichiana.

