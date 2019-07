Sfruttava lavoratori clandestini: arrestata una 54enne

Nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato al contrasto della vendita di prodotti contraffatti svolto a Sesto Fiorentino in località Osmannoro e Campi Bisenzio, i carabinieri di Signa hanno tratto in arresto una donna di nazionalità cinese classe ’65 perché destinataria di un ordine di carcerazione per il reato di sfruttamento di manodopera clandestina.

La donna, controllata durante lo specifico servizio e sottoposta a controllo, dovrà scontare 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento di un’ammenda di 15mila euro, per il reato commesso a Signa nel luglio 2013.

