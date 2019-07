Treno diretto Pisa Aeroporto sulla linea FI PO PT LU, la richiesta del Comitato Provinciale Area Pratese

A proposito di collegamenti ferroviari desideriamo proporre ai nostri Amministratori di prendere in seria considerazione la seguente proposta.

Si richieda un Treno Diretto per Aeroporto di Pisa sulla linea FI PO PT LU, senza dover cambiare a Lucca, come accade adesso. Tale collegamento consentirebbe ai cittadini di Prato Pistoia Lucca di raggiungere l'Aeroporto internazionale di Pisa con facilità ,comodità e velocità; requisiti che migliorerebbero ulteriormente una volta ultimati ilavori di raddoppio attualmente in corso. Con l'accoglimento di tale proposta si eviterebbe anche l'ingolfamento della Stazione di S. Maria Novella già sottoposta a grande afflusso . Visto che è possibile, perchè dobbiamo continuare a sottoporre i cittadini delle Province PO PT ad andare a Firenze e poi a Pisa con disagi e perdita di tempo?

Fonte: Comitato Provinciale Area Pratese

