Uisp fra sport e integrazione: piccoli ospiti Saharawi immersi nel Judo

Un gruppo di bambini Saharawi ha trascorso la mattinata di venerdì 19 luglio al centro estivo mul-tisport di Scandicci. Uisp Firenze ha organizzato un momento di solidarietà, sport e integrazione a cui hanno preso parte i bambini provenienti dal Sahara Occidentale assieme ai coetanei frequen-tanti le attività estive.

L’incontro organizzato dalla UISP Discipline Orientali è stato l’occasione per i piccoli ospiti di avvicinarsi al mondo del judo, attraverso dimostrazioni, giochi ed esperienza diretta sul tatami, coadiuvati da istruttori UISP.

Una piacevole opportunità per i bambini Saharawi ospiti in questi giorni a Pontassieve della Onlus Saharawinsieme che si occupa di adozioni a distanza presso il Campo di Rifugiati nel deserto di Tindouf (Sahara algerino). “Questa è la dimostrazione che lo sport è “accoglienza” – sottolinea Le-onardo del Rosso, Dirigente UISP – ed è importante coinvolgere i giovanissimi in momenti di in-contro e conoscenza reciproca. L’attività sportiva rappresenta uno degli strumenti capaci di ridurre le distanze tra i popoli”.

La Repubblica Saharawi, nota anche come Sahara Occidentale, è collocata tra il Marocco e la Mauritania e aspira alla sovranità nazionale e al pieno riconoscimento internazionale. Il suo popolo si batte pacificamente per il diritto dell’autodeterminazione, veicolando la propria identità attraverso relazioni costruttive che varcano i confini geografici e culturali. La Toscana è da sempre un punto di riferimento per il popolo Saharawi, frequenti i tanti gemellaggi tra le città toscane e i villaggi del deserto, così come a livello sociale è forte il legame con UISP che da anni è attiva con progetti di cooperazione internazionale per consolidare il sistema ludico sportivo saharawi e sostenere i diritti al gioco e allo sport nei campi profughi.

Fonte: Uisp Firenze

Tutte le notizie di Judo