BeeRiver, aperitivo al luppolo sulle Mura di Pisa

Giovedì 25 luglio appuntamento con Luppoli Rampicanti in collaborazione con BeeRiver: aperitivo in quota sulle Mura di Pisa assaggiando le birre artigianali prodotte della Gilda dei Nani Birrai. Per tutta la serata, dalle 18 alle 21, sarà possibile passeggiare sul camminamento ammirando la vista di Pisa dall'alto, ascoltando le improvvisazioni blues e swing di Mattia Donati e Mauro La Mancusa. Ingresso in Piazza delle Gondole, biglietto a 12 euro comprendente l'accesso alle Mura, la consegna di un calice da birra BeeRiver e tre gettoni da utilizzare per le degustazioni. È possibile prenotare fino ad esaurimento posti disponibili telefonando al numero 050 0987480 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 19, diritto di prevendita 1,50 euro.

CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell'architettura militare dell'epoca. Nella parte settentrionale della città si sono conservate quasi interamente: questo ne ha permesso il restauro e oggi si può percorrere il camminamento in quota, da cui ammirare un inedito panorama cittadino. Il percorso misura 3 km con 4 punti di salita, di cui 3 accessibili alle persone con disabilità; intorno alle Mura si sviluppano 3 ettari di verde urbano, il cosiddetto pomerio

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa