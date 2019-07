Grave incidente a La Serra: arriva l'elisoccorso per un ciclista

Un grave incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 21 luglio, nei pressi di La Serra, frazione di San Miniato. Poco prima delle 11, per cause ancora da accertare, un ciclista è caduto dalla sua bicicletta poco distante dall'abitato de La Serra e ha riportato vari traumi. Sono stati chiamati subito i soccorsi e i sanitari inviati dal 118 (l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di San Miniato) sono arrivati sul posto per soccorrerlo. La situazione è parsa fin da subito molto grave, per questo è intervenuto l'elisoccorso Pegaso che ha caricato il ciclista per portarlo a Cisanello. Il traffico su via XXIV Maggio, luogo dove è avvenuto il sinistro, è rimasto bloccato per molti minuti.

