Lutto nel cinema, è scomparsa l'attrice toscana Ilaria Occhini

Il cinema italiano piange Ilaria Occhini, scomparsa a 85 anni nella giornata di ieri, sabato 20 luglio. Nata a Firenze nel 1934, Occhini è venuta a mancare nel capoluogo toscano. Era molto legata anche alla città di Arezzo, dove era nato il papà Barna, scrittore e storico dell'arte.

Indimenticabile e indimenticata attrice di cinema e tv, Ilaria Occhini ha interpretato moltissime opere, tra le quali si ricordano Benvenuti a Casa Gori e Ritorno a Casa Gori - due capisaldi del cinema toscano - ma anche Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, con cui vinse il David Di Donatello. Fu premiata anche con il Nastro d'Argento alla carriera e col premio Alida Valli.

Mancava dal cinema dal 2012 quando interpretò Una famiglia perfetta con Paolo Genovese. Ha lavorato moltissimo anche a teatro e in televisione, il suo ultimo lavoro è stato la miniserie Rai Provaci ancora prof! girata tra il 2005 e il 2013.

È stata sposata per più di cinquant'anni con lo scrittore napoletano Raffaele La Capria - dal quale ha avuto la figlia Alexandra - e non si è occupata solo di cinema, tv e teatro. Ha portato avanti l'azienda agricola e i vigneti che la famiglia aveva vicino Arezzo. Si è impegnata anche in politica sia con i Radicali di Pannella sia con la lista Pro Life di Giuliano Ferrara.

