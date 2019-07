Alle 6 di oggi, domenica 21 luglio, si è verificato un incidente in via Braga a Vaiano. Per cause in corso di accertamento l’autovettura si è ribaltata e il conducente del veicolo, un uomo di 46 anni, è uscito in autonomia, per poi essere prese in carico dal personale inviato dal 118. Una squadra dei vigili del fuoco di Montemurlo ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura e la zona interessata dall'incidente. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

