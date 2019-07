Larissa Iapichino da urlo: è campionessa europea under 20 nel salto in lungo

Larissa Iapichino è campionessa europea under 20 nel salto in lungo. La giovanissima atleta toscana - nata nel 2002 a Borgo San Lorenzo e residente a Croci di Calenzano - è salita sul podio a Boras in Svezia nella giornata di oggi, domenica 21 luglio.

Figlia di due atleti come Gianni Iapichino e Fiona May, Larissa Iapichino ha fatto una gara in costante crescita arrivando alla lunghezza finale di 6,53 (in precedenza 5,93 sotto la pioggia, 6,37, 6,33, 6,51, 6,58). Il risultato ha portato la 17enne toscana alla medaglia d'oro, la quarta per l'Italia in questa spedizione giovanile.

A Calenzano, Firenze e in tutta Italia si esulta per Iapichino, considerata un astro nascente dell'atletica italiana.

Tutte le notizie di Atletica