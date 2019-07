A Castelfiorentino si elegge la più bella, Miss Italia in piazza Gramsci

Anche quest’anno la carovana del concorso di Miss Italia rimonta le sue tende in piazza Gramsci a Castelfiorentino. La manifestazione in programma per martedì 23 luglio sarà organizzata dal C.Commerciale Naturale Le Tre Piazze con la collaborazione ed il patrocinio del comune di Castelfiorentino e vedrà ragazze provenienti da tutta la Toscana gia’ selezionate da precedenti casting, sfidarsi per la conquista della fascia di Miss Castelfiorentino 2019, la vincitrice accederà di diritto alla semifinale regionale in programma per i primi di agosto.

Si inizierà alle ore 21,30, con le splendide aspiranti miss che saranno presentate da Raffaello Zanieri e dopo le sfilate di rito prima in abito e poi con il classico body dello sponsor davanti alla giuria e al pubblico, sarà eletta la vincitrice.

Le ragazze interessate che vogliono partecipare al concorso possono chiamare la “Syriostar” allo 0572/507351 o al N. 335/7306153 oppure possono iscriversi direttamente sul sito di Miss Italia www.missitalia.it

Tutte le notizie di Castelfiorentino