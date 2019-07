Musica a Empoli: Capsule Corp a Pubblicamente Insieme

Sta per iniziare una importante settimana di concerti a Pubblica…mente Insieme, la Festa delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli che si tiene al Parco di Serravalle fino al 18 Agosto.

Già a partire da Lunedì 22 Luglio, infatti, è in programma un evento per grandi e piccini, con il concerto della Capsule Corp, una band che reinterpreterà le sigle dei cartoni animati. Una serata da non perdere per tutti gli appassionati del genere e non solo! Appuntamento a partire dalle 21.15. Ricordiamo inoltre che rimarrà attivo per tutta la sera il servizio bar e ristorante, gestito dai volontari dell’associazione.

Fonte: Ufficio stampa

