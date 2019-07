Notte Blu, successo per l''allunaggio' a Tirrenia

Per Tirrenia è stato un “allunaggio” da record quella della Notte Blu di sabato 20 luglio. La “perla del Tirreno” è stata presa d'assalto da migliaia di persone, in cerca di una serata all'insegna del divertimento, del buon cibo, della musica e di tanto relax. Tra non pochi turisti e i soliti habituè, non sono mancati gruppi e comitive giunte da tutta la Toscana. Ristoranti, locali e bar presi d'assalto, così come i negozi e il lungo mercatino artigianale di via Belvedere, gli eventi in programma non hanno tradito le attese della festa organizzata e promossa daConfcommercio Provincia di Pisa, con la compartecipazione di Comune di Pisa e Camera di Commercio di Pisa e la fondamentale collaborazione deicommercianti di Tirrenia. Dopo il taglio del nastro ufficiale alla presenza delle autorità e il brindisi presso lo showroom Relu al centro della piazza, la Notte Blu ha letteralmente preso il volo fino a notte.

Non c'erano soltanto quaranta/cinquantenni, ma anche molti giovani, sotto il palco di Radio Mitolgy in piazza Belvedere, irrefrenabili nel ballare i successi degli anni d'oro del pop rock e della disco music italiana e internazionale.

Dal sapore leggermente vintage e comunque ipnotico, la banda de La Montesina, con le sue affascinanti majorettes, ha calamitato a lungo l'interesse della serata, mentre gli amanti del contemporaneo hanno preferito assembrarsi in piazza dei Fiori a seguire e imitare le scatenate figure di Zumba della New Continental Fitnesse di Egò.

Scanzonata e irriverente la street band Sbanda 78 ha percorso il centro di Tirrenia in lungo e in largo. Al contempo, le formidabili ragazze della Solidago Fitnessemozionavano a lungo con lo spettacolo aereo delle “Donne Circensi”. Immancabile e consueto successo per la band cover di Vasco Rossi Il Resto della Ciurma, con tantissime persone sotto il palco di Bollicine. Applausi e interesse anche per il concerto musicale sul viale del Tirreno.

Unanime la soddisfazione degli organizzatori, ampiamente soddisfatti per l'esito dela Notte Blu, a partire dallapresidente di Confcommercio Provincia di Pisa Federica Grassini, del presidente di ConfLitoraleFabrizio Fontani e dal presidente dei commercianti di Tirrenia di Confcommercio Virgilio Ruglioni.

Per gli amanti delle auto, era presente una esposizione di Scotti Audi. Sponsor della Notte Blu:Pharmanutra, Dall'ape alla zebra, Cst Pisa, Impresa Generale Costruzioni IGC Ferrante, Recapiti Ferrari, Veg&Bio Clorophilla, Centro Infortunistico Stradale Cis, Formaggi Famiglia Busti, Devitalia, Relù, Tirrenia Mobilità, Omnia Serramenti, Bertolini Assicurazioni, EventSet, Scotti Audi, Gambassi, Bagno Maddalena, Aurora Catering, Gruppo Forti, Banco Bpm, Intergomma 4, Toni Luigi Scavi, Renato Lupetti, Centro Commerciale Pisanova, Mabo's Centro wellness, Promi Sicurezza, Compagnia Interportuale Pisana.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa