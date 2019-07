Rubano una Vespa: fermati due ladri, uno ha meno di 14 anni

Hanno tentato di rubare una Vespa 150 ma sono stati scoperti e fermati: un 19enne è stato arrestato, il complice minore di 14 anni è stato portato dai genitori perché non imputabile. Il fatto è avvenuto a Firenze intorno alle 4 di oggi, domenica 21 luglio, in via Maragliano. A scoprire i due ladri è stata una volante della polizia.

I due ragazzi avevano messo in moto il motorino, dapprima posteggiato in via Cassia. Alcuni abitanti della zona avevano chiamato il 113 e fornito una descrizione dei malviventi agli agenti, che hanno fermato il 19enne e il minore poco lontano.

I controlli, e il confronto con la descrizione dei testimoni, hanno permesso di stabilire che i due ladri erano proprio i due ragazzi. Al 19enne è stata trovata anche una chiave metallica che era stata utilizzata sulla Vespa.

