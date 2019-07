Salmo, Måneskin e The Good, the Bad & the Queen infiammano Lucca: la fotogallery

Venerdì 19 e sabato 20 luglio si sono tenute a Lucca due serate assolutamente da non dimenticare per gli amanti della musica. Prima si sono esibiti in piazza Napoleone i Måneskin e Salmo, il giorno successivo è stato il turno dei The good, the bad & the queen, il gruppo di Damon Albarn. Due eventi che hanno richiamato nel centro di Lucca moltissime persone, un altro 'successo' per il Lucca Summer Festival. Di seguito le emozioni della doppia serata nella fotogallery di Stefano Dalle Luche.

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

I Måneskin a Lucca (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

Il concerto di Salmo (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)

The Good, the Bad & the Queen live in piazza Napoleone (foto Stefano Dalle Luche)