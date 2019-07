Teatro per ragazzi, 'L'usignolo dell'imperatore' a Montaione

All’interno della rassegna di spettacoli per ragazzi I Paesi di MarZaPane, che anche quest’anno torna a riempire di fantasia i giardini e le piazze di Gambassi e Montaione con tanti spettacoli diversi per grandi e piccini, sotto la direzione artistica di Teatrombria, un appuntamento per tutta la famiglia da non perdere:

Martedì 23 Luglio 2019 - ore 21.30

Piazza della Repubblica

MONTAIONE

Compagnia Teatrombria in

L' USIGNOLO DELL'IMPERATORE

Spettacolo di attore, pupazzi e oggetti

Ingresso gratuito

Fonte: Comune di Montaione

