Torneo Città di Pontedera, wild card a Dalla Valle e Moroni

Manca soltanto un giorno all’inizio della sesta edizione del Torneo Future ITF “Città di Pontedera” –Trofeo Devitalia, una delle manifestazione tennistiche professionistiche più importanti organizzate in Toscana e ormai evento clou dell’estate sportiva del Granducato. Sui campi del Circolo Tennis Pontedera si comincerà ufficialmente lunedì 22 luglio con il tabellone di qualificazione: da martedì 23 spazio ai tabelloni principali di singolare e di doppio sino alla finalissima di domenica 28 luglio. Ogni sera è in programma un incontro di singolare e un ricco calendario di eventi extra-tennistici.

Nel frattempo l’organizzazione ha reso noto le wild card per i tabelloni di singolare, di doppio e per le qualificazioni. Tre inviti per il main draw sono stati assegnati a Filippo Moroni, Matteo Arnaldi e Enrico Dalla Valle, quest’ultimo dato in grandissima forma e vincitore di due future consecutivi a Tabarka, in Tunisia: la quarta wild card invece verrà ufficializzata soltanto all’ultimo momento. Gli inviti per le qualificazioni saranno ad appannaggio dei giovani Francesco Maestrelli e Federico Arnaboldi, per il doppio delle coppie Virgili/Virgili, Maccari/Fonio e Moroni/Arnaldi.

Ricordiamo che i primi due tennisti del seeding saranno due speranze assolute del movimento tennistico italiano come il 2002 Lorenzo Musetti, numero 2 al mondo tra gli under 18, e il 2001 Giulio Zeppieri. Ci sarà anche il primo giocatore al mondo del ranking juniores, il danese Holger Vitus Nodskov Rune, fresco vincitore al Roland Garros.

Fonte: Ufficio stampa

