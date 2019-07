Trovato morto in auto con un coltello nel petto

Un quarantenne è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi, domenica 21 luglio, poco fuori da Pisa. Aveva un coltello da cucina conficcato nel petto e si trovava dentro un'auto parcheggiata nella periferia a sud est della città.

Sul posto i poliziotti e la scientifica, oltre al pm Miriam Romano, la quale ha escluso la responsabilità di terze persone. Per adesso l'ipotesi più accreditata è quella di un suicidio da parte dell'uomo. Il pm ha comunque disposto l'autopsia, perciò il cadavere sarà trasferito all'istituto di medicina legale.

La vettura in cui è stato trovato era ferma in un parcheggio a servizio di alcuni capannoni e videosorvegliato, per questo sono tuttora al vaglio degli inquirenti le immagini registrate nelle ultime ore. Il ritrovamento è avvenuto alle 9 grazie a un passante.

