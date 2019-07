Autonomia per la Galleria dell'Accademia di Firenze: c'è la petizione

La Galleria dell'Accademia di Firenze, tra i più importanti e visitati musei statali italiani, potrebbe perdere l'autonomia - ottenuta nel 2014 - a seguito della proposta di riforma museale avanzata dal ministro Bonisoli.

Considerati gli evidenti e oggettivi risultati positivi, in termini culturali e gestionali, ottenuti grazie all'autonomia stessa, l'Associazione degli Amici della Galleria dell'Accademia di Firenze ha deciso di lanciare una petizione online per riconsiderare la decisione ministeriale, proponendo alla politica di agire tramite continuità piuttosto che interruzione; come scritto dal Presidente Fausto Calderai in una lettera aperta al ministero: “Possiamo supporre che la riforma precedente necessiti di correzioni e migliorie, tuttavia riteniamo che ogni intervento dovrebbe essere guidato da una volontà di continuazione. Da cittadini, prima di tutto, abbiamo sperimentato come l'interruzione improvvisa, la cancellazione del lavoro svolto in precedenza già con risultati vantaggiosi, sia dannoso per la comunità. Da sostenitori di questo importante museo e delle sue collezioni, abbiamo imparato che una gestione caratterizzata da autonomia favorisce e semplifica gli scopi primari della tutela, conservazione e promozione.”

Tra i risultati messi in evidenza, derivati dalla recente autonomia:

· la capacità di far fruire il bene culturale in sicurezza da un numero di persone che si è incrementato notevolmente da 1.415.317 nel 2015 a 1.719.645 nel 2018.

· la difesa dell’immagine del David; per la prima volta in Italia una corte di giustizia si è pronunziata a favore della tutela dell’immagine di una bene di stato, spesso utilizzata per fini tutt’altro che nobili

· il controllo sulle gestioni dei servizi appaltati che non erano più stati sottoposti al vaglio di una gara da ventuno anni

· l’acquisizione di nuove opere d’arte

· la trasparenza di un bilancio annuale

L'associazione si è attivata per dare la massima diffusione alla petizione, così da portare la questione alla conoscenza dei cittadini e invitare la politica a una più approfondita riflessione.

La petizione “Autonomia per la Galleria dell'Accademia di Firenze”:

http://chng.it/bfrq2RkTcD

Fonte: Amici della Galleria dell'Accademia di Firenze

