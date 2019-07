Beach tennis, 100 coppie da 14 paesi diversi: in palio 10mila dollari a Torre del Lago

Grandi manovre al bagno Andrea Doria di Torre del Lago Puccini per il 9° “Città di Viareggio – Memorial Federico Paris”, torneo internazionale di beach tennis organizzato dal 24 al 28 luglio dall'associazione Bad Players, con il patrocinio del Comune di Viareggio, del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia e il supporto dell'Ente Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.

Lo stabilimento balneare si prepara ad accogliere oltre 200 atleti italiani e stranieri che animeranno i diversi tornei in programma a partire da metà settimana: ad aprire le “ostilità” gli under 14 e 16 e gli Open (doppio femminile e maschile limitato A+B); la giornata di giovedì 25 sarà tutta dedicata ai tornei no prize money (doppio maschile, femminile e misto) mentre, da venerdì, spazio ai due tabelloni (doppio maschile e doppio femminile) con montepremi da 10.000 dollari: qualificazioni per il maschile e primo turno di entrambi i main draw, poi via alla lunga cavalcata verso le finali, in programma nel pomeriggio di domenica 28.

In attesa che scatti la deadline per tutti i tornei in programma, a oggi sono oltre 100 le coppie iscritte alla manifestazione con atleti provenienti da ogni parte del mondo, dal Centro-Sud America alla Russia, passando per tutto il Vecchio Continente e fino all'Isola di Aruba, il tempio del beach tennis, in rappresentanza di 14 nazioni.

“Anche quest'anno – sottolinea Alberto Tommasi – abbiamo avuto una grande risposta dai beachers e in particolare dai migliori del ranking. Un attestato di stima che ci riempie d'orgoglio, qualifica agonisticamente questo torneo e dà ancora più forza al messaggio che vogliamo mandare in questi cinque, emozionantissimi giorni: un sorriso a Federico, che è andato lontano ma che, oggi, sentiamo più vicino che mai”.

Di supporto all'organizzazione anche diverse strutture ricettive torrelaghesi, che hanno preparato per la “cinque giorni” internazionale di beach tennis offerte mirate e convenzioni, oltre a marchi tecnici di grande prestigio presenti con stand e banner all'interno del villaggio sportivo. “Anche quest'anno Torre del Lago Puccini si propone ai nostri turisti con una grande varietà di appuntamenti – rimarca l'assessore allo sport del Comune di Viareggio, Sandra Mei – che vanno dal lago al mare. E questo torneo in particolare, che ha un significato speciale per i ragazzi che lo organizzano da ben nove anni, è uno splendido esempio di quanto lo sport possa donare a un territorio, in termini di presenze turistiche ma anche di sinergie positive che si attivano fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e di categoria”.

Come per i campionati italiani Under, ospitati all'Andrea Doria a fine giugno, anche il 9° “Città di Viareggio – Memorial Federico Paris” sarà accompagnato sui social network dall'hashtag ufficiale #inVersilia che lo inserirà nei circuiti di marketing multimediale del Consorzio di Promozione Turistica versiliese.

