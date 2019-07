Bonus bolletta acqua a Isee sotto 20mila, novità da Scandicci

407 famiglie di Scandicci con Isee inferiore ai 20 mila euro – ovvero il 100 percento dei nuclei aventi diritto che hanno fatto domanda - hanno ottenuto il bonus idrico comunale relativo al 2018, con agevolazioni economiche direttamente nella bolletta di Publiacqua. Complessivamente sono state riconosciute agevolazioni per un ammontare di 100.005,30 euro, con un importo medio di 246,40 euro riconosciuto come bonus idrico per nucleo familiare. La media dell’Isee delle famiglie che hanno presentato domanda è stata di 8.375,23 euro.

"Nell’ultima assemblea – spiega l’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini – Publiacqua ha comunicato che nell’intera zona di competenza della società nel 2018 è stato soddisfatto il 73% delle richieste, ed è già un ottimo risultato. A Scandicci il 100%”. “Siamo riusciti a dare risposta a tutti i richiedenti che avevano i requisiti e che hanno presentato domanda – dice l’assessore alle Politiche sociali Andrea Franceschi – segno che lo scorso anno è stato fatto un lavoro eccellente. L’obiettivo è di soddisfare tutte le richieste dei cittadini che ne hanno bisogno anche quest’anno, perché il bonus idrico è una misura che rappresenta un beneficio concreto in un bilancio familiare”.ÂÂÂ Per il bonus idrico integrativo 2018, l’indirizzo dell’Amministrazione Comunale è stato quello di rimborsare l'80 percento dell'utenza idrica a chi aveva Isee inferiore a 8107,50 euro, il 60% a chi aveva Isee compresa tra 8.108,50 e 16.500 euro, e il 40% a chi aveva Isee tra i 16.501 e i 20 mila euro. Le famiglie che hanno fatto richiesta per il Bonus integrativo del Comune possono farla anche per il Bonus sociale idrico nazionale, che non ha scadenza (anche per il Bonus sociale idrico nazionale la domanda può essere presentata al Punto Comune del Palazzo Comunale).

Fonte: Comune di Scandicci - ufficio stampa

