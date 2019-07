Caldo da codice arancione a Firenze: ecco come proteggersi

Si alzano le colonnine di mercurio a Firenze. Per le giornate di oggi lunedì 22 luglio e domani martedì 23 codice arancione per il caldo con temperatura massima prevista di 36 gradi. Codice rosso invece per la giornata di mercoledì 24 luglio con 37 gradi di massima previsti. È quanto si legge nel bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute coordinato dal Ministero della Salute.

Per limitare i rischi, soprattutto per le persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli) si rimanda al decalogo diramato dal ministero della Salute, dieci semplici regole comportamentali che possono ridurre notevolmente le conseguenze nocive del calore estremo: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1611

Codice arancione – quindi alto rischio - anche per quanto riguarda gli incendi boschivi: le alte temperature infatti facilitano propagazione e intensità del fuoco.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

